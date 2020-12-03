Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında cumartesi günü Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Dünkü antrenmanda sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı antrenmanda yer almadı.
Dünkü antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncunun sağlık durumu yarın yapılacak tetkikler sonrası netleşecek.
Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.Sarı-kırmızılılar, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.