TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Sonuç ne olursa olsun milli takımın yanındayız"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan maçı öncesi A Milli Takımının antrenmanını izledi. Başkan Türkoğlu, "Bizleri gururlandıracak bir performans sergileyeceklerinden şüphem yok. Sonuç ne olursa olsun her zaman milli takımımızın yayındayız" dedi.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu’nda Sırbistan ile mücadele edecek A Kadın Milli Takımı çalışmalarını sürdürürken, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu millilerin çalışmasını ziyaret etti. Karşılaşmanın oynanacağı Ahmet Cömert Spor Salonu’nda, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde yaklaşık 2 saat süren antrenmanı takip eden Türkoğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek eleme müsabakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

FIBA’nın Türkiye Basketbol Federasyonu’na güvendiği için organizasyonu ülkemize verdiğine değinen Türkoğlu, “Hiç kimsenin alışık olmadığı bir süreçten geçiyoruz. Tüm ekibimize ve oyuncu kadromuza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlık sebeplerinden dolayı maalesef Arnavutluk’u ağırlayamıyoruz ancak cumartesi Sırbistan ile çok önemli bir maçımız var. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum. Bizleri gururlandıracak bir performans sergileyeceklerinden şüphem yok. Sonuç ne olursa olsun her zaman milli takımımızın yayındayız” şeklinde konuştu.

A Kadın Milli Takımı, 14 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.