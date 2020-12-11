TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan teşekkür mesajı

Korona virüs tedavi süreci tamamlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu teşekkür mesajı yayımladı.

Korona virüs tedavi süreci tamamlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 tedavim sürecinde arayarak, mesaj ve desteklerini paylaşarak yanımda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Kemal Kılıçdaroğlu’na, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, bakanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, basketbol camiamızın değerli temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Rahatsızlığım esnasında dualarını esirgemeyen herkese minnettarım.

Tedavi sürecimle yakından ilgilenen doktorlarımıza, zorlayıcı şartlara rağmen güler yüzlerini esirgemeyen sağlık çalışanlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Onların bu zor zamanlarda ne kadar büyük özverilerle çalıştıklarına yakından şahit oldum. Gerekli tedbirlere uyarak onların işlerini kolaylaştırmak en öncelikli görevimiz olmalıdır.

Kovid-19 pandemisinde hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden tüm hastalara şifa dilerim."