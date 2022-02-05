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TBF’den Galatasaray’a kötü haber

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Galatasaray, Anadolu Efes maçının ertelenmesine dair yapılan başvurunun reddedildiğini ve pozitif durumu olan oyuncuların da yarın sahada olacağını açıkladı.

TBF’den Galatasaray’a kötü haber
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Galatasaray, Anadolu Efes maçının ertelenmesine dair yapılan başvurunun reddedildiğini ve pozitif durumu olan oyuncuların da yarın sahada olacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta birkaç farklı sporcumuzun semptom göstermesi sonucu yapılan testlerde 9 sporcumuzda covid pozitif tespit edilmiş ve hafta içinde oynanması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarımız ertelenmiştir.

Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde, 6 sporcumuzun covid pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunulmuştur.

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından az önce yapılan bilgilendirme ile tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut covid prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız.

Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, covid pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir. Konuyu kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

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