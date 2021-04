TEB BNP Paribas Tennis Championship’in basın toplantısı gerçekleşti

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı İstanbul Tenis Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla gerçekleşti.

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, D-Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ve Turnuva Direktörü Özgür Ergüden’in katılımıyla gerçekleşti. İlk olarak konuşan Turnuva Direktörü Özgür Ergüden, “Tenis dünyasının gözü 1 hafta boyunca İstanbul tenis merkezinde olacak. Bu tesisi bize kazandıran herkese teşekkür ederiz” dedi.

D Smart İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı ise medyanın bu faaliyetlerin duyurulmasında aracı olduğunu söyleyerek, “Zor görev sevgili başkanımızda ve tüm ekipte. Türkiye’de tenis adına yaptıkları tüm hizmetleri çok yakından takip ediyorum. Muhteşem şeyler yapıyorlar. Geçen sene Bakanımız da buradaydı. Türkiye’de sporun gelişmesi için Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın el ele olması gerekliydi. Dünyanın en büyük derdi obezite, diyabet gibi sorunlar. Hareketi ileriki yaşlar içinde yapmak lazım. Turnuvada bütün emeği geçenlere ve sporculara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da spora yapılan yatırımın sağlığa yapılmış gibi olduğunu aktararak, “Bu konuda da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında değerli iş birliktelikleri var. Umarım önümüzdeki yıllarda spor ülkesi olma anlamında ilerliyoruz. İstanbul Tenis Merkezi’nin Türk sporuna kazandırılmasında en büyük katkısı olan Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, törende yaptığı konuşmada bütün turnuvaların heyecan ve mutlulukla başladığını dile getirerek, “Geçtiğimiz günlerde vefat haberini aldığımız değerli dostum Can Üner’i kaybetmenin üzüntüsüyle başlıyoruz. Can Üner özel biriydi, yürekliydi ve fedakardı. Sıkıntıları tam anlamıyla göğüsleyip başarıya sporcusundan çok inanabilen bir antrenördü. Bizler federasyon olarak özellikle ikincisini düzenlediğimiz Tennis Championship’i düzenliyoruz. Geçen yıl bu tesislerin yapılmasında Bakanımızın bizzati takibiyle harika bir tesise kavuştuk. Bu tesisimizde kupa töreninde de hikayeler yazacağız. Bizler Türkiye Tenis Federasyonu olarak herkesin tenis oynaması adına bir çok projeler yapıyoruz. Ülkemizin gençleri, yetenekleri her gün biraz daha fazla keşfediliyor duruma geldi. Türkiye’nin her noktasında oynayan çocuklarımızın böylesi bir arenada gelip şampiyon olabileceklerin umudu yeşeriyor. Çocuklarımız bu turnuvalarda şampiyon olacaklar. Geleceğin en iyi sporcularını biz yetiştireceğiz. Bunu yaparken de yalnız değiliz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın önderliğinde olacak. Can Üner bu turnuvada bu kortta ismi anılacak. Merkez kort mu olur, 1 numaralı kort mu olur isim olarak değerlendireceğiz. Can Üner turnuvası ismiyle oynanacak turnuvalarımız olacak. Bir çok bölgede tesislerimiz var. BU tesislerimizde belki ismini verebileceğimiz tesisler olur. Bizim kendi sporcularımızın bu turnuvalarda seri başı olmasını isteriz. Dünya klasmanında bir puanlama sistemi var. WTA kurallarına göre seri başı belirlenirken puan durumlarına değerleniyor. Bizimde sporcularımız bu kapsamda katılacaklar. Seri başı olması noktasında sanıyorum dünyanın karar verebilmesi gerekiyor. Konuşabilir ama işin içeriği tüm turnuvaları etkileyeceği için genel bir karar gereklidir” açıklamasında bulundu.

Düzenlenen basın toplantısı konuşmaların ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.