TECO Karacabey Belediyespor, pazar maçına hazır

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, pazar günü saat 13:00’te oynanacak karşılaşmada sahasında Pazarspor’u ağırlayacak.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ve sahaya mutlak üç puan için çıkacaklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta Kırklarelispor karşısında aldıkları galibiyet ile moral bulduklarını söyleyen Zirek, ’’Pazarspor’u yenerek kendi sahamızda alacağımız üç puan ile düşme hattından bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. Pazarspor maçında oyun disiplininden kopmadan, müsabakanın sonuna kadar iyi oyun sergilemeyi hedefliyoruz. Pazarspor maçından en iyi sonucu almak için elimizden gelen bütün mücadeleyi sergileyeceğiz” dedi.

Teknik direktör değişikliğinin yanı sıra oyuncu transferleri sonrasında iyi bir takım olduklarına değinen TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, “İkinci yarıya teknik direktör değişikliği ile girdik. Gerekli mevkilere transferler yaptık. Tabi bunun yanı sıra gelen olduğu kadar yollarımızı ayırdığımız oyuncular da oldu. 1 ya da 2 oyuncu transferi daha yapabiliriz. Şuan itibariyle iyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 19 puanla 17. sırada yer alıyor. TECO Karacabey Belediyespor’un pazar günü sahasında ağırlayacağı Pazarspor ise, ligde aldığı 9 galibiyet 10 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile topladığı 28 puan ile 8’nci sırada bulunuyor.