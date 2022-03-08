TECO Karacabey Belediyespor’da birlik zamanı

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, çarşamba günü oynanacak karşılaşmada evinde Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

TECO Karacabey Belediyespor, kendi evinde çarşamba günü saat 14:00’te Yakup Özhan’ın yöneteceği Şanlıurfaspor maçını kazanarak play-off hattında yer almayı hedefliyor.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Şanlıurfaspor maçının çok önemli olduğunu ve taraflı-tarafsız herkesi takıma destek vermek için stada beklediklerini söyledi. Zirek,” Üst üste 6’ncı galibiyetimizi aldık. Önümüzde Şanlıurfaspor maçı var. Bu maç bizim için çok önemli. Hedefimiz olan ilk beş içerisinde ligi bitirmek için, bu maçtan galibiyetle ayrılmalıyız. Son haftalarda yakaladığımız çıkışımızı ve iyi gidişatımızı sürdürmek niyetindeyiz. Pandemi kurallarının esnetilmesiyle birlikte müsabakaya girişte; hes kodu, aşı ve yaş sınırlaması yok. Her zaman bizi destekleyen taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz. Şimdi birlik zamanı. Tüm Karacabey olarak bir olmalıyız ve TECO Karacabey Belediyespor’a destek vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

TECO Karacabey Belediyespor, aldığı 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 34 puanla 9’ncu sırada yer alıyor. TECO Karacabey Belediyespor’un konuk edeceği Şanlıurfaspor ise, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 33 puan ile 11’nci sırada bulunuyor.