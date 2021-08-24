Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda hedef madalya ile dönmek

Tokyo Paralimpik Oyunları’nda yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda Antrenör Ahmet İlker Akın, Türkiye’ye madalya ile döneceklerini ifade etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı antrenmanlarını sürdürüyor. Son antrenmandan önce Antrenör Ahmet İlker Akın, oyuncularına yaptığı konuşmada, "Bu ülke için, 85 milyon insan için, sevdiklerimiz için sonuna kadar savaşacağız. Buradan götüreceğimiz galibiyetler, madalya onları inanılmaz onurlandıracak, gururlandıracak Onların dualarını hissediyoruz. Üzerime düşen görevi layığıyla yerine getirip, ülkemize döneceğiz. Biz size inanıyoruz ve güveniyoruz. Emeklerine sağlık şimdiden. Savaşma zamanı" diye konuştu.

Milli Takım Kaptanı Özgür Gürbulak da heyecanlı olduklarını belirterek, "Burada bulunmak bütün sporcuların hayali. Ben o yüzlerce sporcudan biriyim, şükürler olsun. Bu, üçüncü olimpiyatım olacak. İki aydan fazladır sürekli sert, ağır antrenmanlar geçirdik. Ailemizden uzak, herkesten uzak, sırf bir amaç ve hedef uğruna. Burada hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Bütün takım çok iyi hazırlandı. Artık bu saatten sonra heyecanla maçların başlamasını bekliyoruz çünkü gerçekten de artık maç yapmak istiyoruz. İnşallah çok güzel olacak, buradan başarılarla döneceğimize eminim. Herkese buradan kucak dolusu sevgiler. Ama özellikle eşim Aslı’ya buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Sağ olsun bu sene çok kahrımı çekti çünkü nereden baksanız hiç görüşmedik desek yeri var. Ona bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum hayatım" şeklinde konuştu.