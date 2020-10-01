Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu’nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin başvurusu incelenerek ve UEFA’nın 18.06.2020 tarihli sirküleri de dikkate alınarak; UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolmuş olan teknik adamların, zorunlu gelişim seminerlerinin Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamamış olması sebebiyle, lisans geçerlilik sürelerinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
Teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolmuş olan teknik adamların lisans geçerlilik sürelerini 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.
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