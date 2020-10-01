banner3088

Teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolmuş olan teknik adamların lisans geçerlilik sürelerini 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolmuş olan teknik adamların lisans geçerlilik sürelerini 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu’nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin başvurusu incelenerek ve UEFA’nın 18.06.2020 tarihli sirküleri de dikkate alınarak; UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolmuş olan teknik adamların, zorunlu gelişim seminerlerinin Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamamış olması sebebiyle, lisans geçerlilik sürelerinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ümit Milli Takımı’nın İngiltere maçı aday...
Ümit Milli Takımı’nın İngiltere maçı aday...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197