Tennis Championship Istanbul’da ana tabloda ilk gün tamamlandı

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul’da ana tablo maçlarındaki ilk gün, öğleden sonra oynanan altı maçla devam etti.

20 yaşındaki milli sporcumuz Berfu Cengiz, 2016 yılında İstanbul’da final oynama başarısı gösteren dünya 49 numarası Polona Hercog’a 6-2 ve 6 -3’lük iki set sonunda 1 saat 14 dakikada mağlup oldu. Maç boyunca servis kırma başarısı gösteremeyen Berfu’ya Hercog, milli oyuncumuzun servisini üç kez kırarak karşılık verdi.

Günün bir diğer karşılaşmasında İtalyan Jasmine Paolini, 2 saat 3 dakika süren çekişmeli maçta İsviçreli rakibi Stefanie Voegele’ı 6-1, 4-6 ve 6-3’lük üç set sonucunda mağlup ederek İstanbul’da adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Ana tabloda ilk günün son maçında ise Belaruslu tenisçi Aliaksandra Sasnovich, 7 numaralı seribaşı Kazak Zarina Diyas’ı 3-6, 7-5 ve 6-1’lik üç sette mağlup ederek bir üst tura yükselme başarısı gösterdi. 2 saat 23 dakika süren bu maç günün en uzun maçı oldu.

Çiftlerde millilerden erken veda

Çiftlerde korta çıkan milli sporcular Ayla Aksu ve İpek Öz, Anna Danila/Yana Sizikova ikilisi karşısında ilk setini 6-4 kazandıkları maçta ikinci seti 6-3 mağlup kapattılar. Final setine taşınan maçta Danila/Sizikova ikilisi bu seti 10-3 kazandı ve bir üst tura atlayan taraf oldu.

Natela Dzalamidze/Miyu Kato-Greet Minnen/Alison Van Uytvanck mücadelesi, ilk set oynanırken Dzalamidze/Kato çiftinin sakatlık dolayısıyla maçtan çekilmesi sonucunda yarıda kaldı ve Minnen/Van Uytvanck ortaklığı turnuvada yoluna devam etti. Ariana Rodionova/Heather Watson çifti ise Watson’ın sakatlığından dolayı maç öncesinde turnuvadan çekildi ve onların yerine Anna Karolina Schimedlova/Katarina Zavatska çifti turnuvaya dahil oldu. Kateryna Bondarenko/Sharon Fichman ikilisiyle karşılaşan Schimedlova/Zavatska çifti bu maçı 6-3 ve 7-6’lık iki set sonucunda kazandı ve tur atladı.

Çiftlerde günün son maçında Elixane Lechemia/Ingrid Neel çifti, Vivian Heisen/Emily Webley-Smith çiftini 6-4 ve 6-2’lik setlerle 1 saat 4 dakikada rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardı.