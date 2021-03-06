Tevfik Yamantürk: “Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirse”

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, son dönemde hakemler hakkında açıklama yapanlarla ilgili olarak “Futbol sayesinde banka hesaplarını geliştirenler, kendilerini geliştirememiş. Gelin ligi sıfırlayalım. Geçmişte bu hakemlerle en çok sizler şampiyon oldunuz. Yabancı hakem getirip baştan başlayalım” dedi.
“Banka hesaplarını geliştirenler keşke kendilerini de geliştirseydi”Futbol endüstrisine zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizen Yamantürk, “Konuşurken de dikkatli olmaya çalışıyorum çünkü klavyenin başına oturanlar inanılmaz sözler ediyorlar. Şerefli Türk Ordusu’na bile ayıp şeyler söyleyebiliyorlar. Bu gibi insanları üzerimize sıçratmamak için dikkatli davranıyorum. Hayatta kaybetmeyi bilmek erdemdir. Kaybetmeyi bilince kazananın da hakkını teslim ediyorsunuz. İsim vermeden konuşuyorum. Şampiyon kulüplerin divan başkanları senede 3 kez toplanıyorduk. Pandemi nedeniyle toplanamıyoruz. Aramızdaki ilişkileri sıcak tutmaya çalışıyorduk. Söyleyeceklerimi diğer divan başkanlarının da paylaşacağına eminim. Hakem hataları nedeniyle kaybettiklerini söyleyenler ve kantarın topuzunu kaçıranlar futbola zarar veriyor. Bizim bir teklifimiz var. Biz de diyoruz ki, ligleri sıfırlayalım. Bu hakemlerle en çok şampiyon olanlar sizlersiniz. Bu işe sıfırdan başlayalım, isterseniz yabancı hakem de getirelim. Futbol sayesinde banka hesaplarını şişirenler, futbol sayesinde 80 milyonluk ülkede en çok tanınan 50 insan arasına girenler, konuşurken daha dikkatli olmak zorundalar. Misafirliğe gittikleri maçlarda masaların üzerine çıkarak sinkaflı küfürler etmek futbolu geliştirmez. Bu gibi insanlar banka hesaplarını geliştirirken keşke kendilerini de geliştirselerdi. Akıllı insanlar hiç değilse susarak kendisine ve topluma zarar vermez. Fazla uzatmak istemiyorum. Başkana, yönetici arkadaşlarına kalpten teşekkür ediyoruz. Nasıl özverili çalıştıklarını görüyoruz. Taraftar olarak bu seneden çok ümitliyiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Ama iyi bir sonuç alamasak da bunu Beşiktaşlıya yakışır şekilde karşılayacağımızdan şüphem yok” açıklamasını yaptı.