TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Altay: 0 (İlk yarı)

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol taraftan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan Özek’in defansın hatasını iyi değerlendirip, ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Poko’nun sol kanattan ortasında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk son anda kurtardı.
39. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Kahraman Demirtaş xx, Rahmi Salih Kaya xx, Oğulcan Ülgün xx, Furkan Çil xx, Metehan Mimaroğlu xx, Recep Aydın xx, Ahmet İlhan Özek xx, Hüsamettin Yener xx
Yedekler: Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Muzaffer Kocaer, Ahmet Dereli, Burak İnce, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Şeref Özcan, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Cebrail Karayel xx, Murat Akça xx, İbrahim Öztürk xx, Mehmet Erdem Uğurlu xx, Scuk xx, Poko xx, Thiam xx, Regattin xx, Ziya Alkurt xx, Kappel xx
Yedekler: Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Marcao Paixao, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım
Teknik Direktör: Mustafa DenizliSarı kart: Kahraman Demirtaş (Altınordu)