TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

TFF 1. Lig’in 5. haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1
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TFF 1. Lig’in 5. haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Baran Eraslan xx, Muhammet Yumak xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Emrecan Uzunhan xx, Etoga xx, Ali Yaşar xx, Muammer Sarıkaya x (Berkay Görmez dk. 62 x), Melih Kabasakal xx, Cajic xx (Emir Kaan Gültekin dk. 77 x), Kağan Bağış x (Mertan Caner Öztürk dk. 46 x), Ethemi x (Erdem Seçgin dk. 62 x), İbrahim Yılmaz x

Yedekler: Marin Ljubic, Duhan Aksu, Tunahan Şamdanlı, Ferhat Yazgan, Yusuf Özer, Ologo

Teknik Direktör: Cem Bağcı

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xxx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xxx, Sinan Osmanoğlu xx, Pinto xxx, Abdullah Durak xx (Zahid dk. 88 ?), Ali Kaan Güneren xx, İshak Çakmak xx, Murat Uçar xx (Chahechouhe dk. 87 ?), Ariyibi xx (Geraldo dk. 72 ), Eren Derdiyok xxx (Nadir Çiftçi dk. 55)

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Mahmut Akan, Ulaş Yılmaz, Ataan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Eren Derdiyok (dk. 42 pen.) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Murat Uçar, Nadir Çiftçi, Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), İbrahim Yılmaz, Ali Yaşar (İstanbulspor)

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