TFF 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Samsunspor: 1

TFF 1. Lig’in 22. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Guido’nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Yasin’in kafa vuruşunda kaleci Ljubic’ten seken meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.
13. dakikada Gökhan Karadeniz’in ceza sahası içi sol tarafından ortasına arka direkte iyi yükselen Guido’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
22. dakikada Mathias Coureur’un ara pasında ceza sahası içi sol tarafına topla buluşan Yasin’in çaprazdan vuruşunda kaleci Ljubic meşin yuvarlağı çeldi.
30. dakikada Erkam’ın uzun pasında defansın arkasında sarkan Mathias Coureur sağ taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ljubic meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
45+2. dakikada sağ kanttan Melih’in ortasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Levent Ayçiçek’in çaprazdan vuruşunda keleci Nurullah Aslan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
48. dakikada sol kanattan Kristal Abazaj’ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim’in rakibini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ta kaldı.
69. dakikada Ali Yaşar’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
79. dakikada sol tarafta topla buluşan Burak Çalık’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Turgut Doman xx, Murat Temel xx, Bersan Duran xx
İstanbulspor: Marin Ljubic x, Melih Kabasakal x (Koray Kılınç dk. 80 ?), Patrick Etoga x, Wellington x, Ali Yaşar x, Onur Ergün xx, Eslem Öztürk xx (Kerem Baykuş dk. 86 ?), Eduart Rroca x, Kristal Abazaj x (Valon Ethemi dk. 63 x), Levent Ayçiçek xx (Mirkan Aydın dk. 80 x), İbrahim Yılmaz x
Yedekler: Alperen Uysal, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Mehmet Uslu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Erkam Reşmen xxx (Caner Arıcı dk. 78 x), Boli xx (Veli Çetin dk. 63 x), Yalçın Kılınç xx, Kerem Can Akyüz xx, Oğuz Gürbulak xx (Vukan Savicevic dk. 46 x), Djedje xx, Guido Koçer xxx (Burak Çalık dk. 78 x), Gökhan Karadeniz xxx, Yasin Öztekin xx, Mathias Coureur xx (Nadir Çiftçi dk. 61 x)
Yedekler: Ahmet Altın, İlyas Kubilay Yavuz, Yunus Emre Çift, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: Guido (dk. 13) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Eduart Rroca (dk. 90+1) (İstanbulspor)Sarı kartlar: Patrick Etoga, Kris tal Abazaj, Onur Ergün, Koray Kılınç (İstanbulspor), Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen, Boli (Samsunspor)