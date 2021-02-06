TFF 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in 20. haftasında İstanbulspor, Ümraniyespor’u konuk etti. Mücadele konuk ekibin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mehmet Ali Akkor xx, Cem Özbay xx
İstanbulspor: Alperen xx, Uygar Mert Zeybek xx (Eslem Öztürk dk. 65 x), Welllington xx, Etoga xx, Ali Dere x, Levent Ayçiçek x (Abazaj dk. 65 x), Onur Ergün x, Melih Kabasakal x (Mehmet Yeşil dk. 77 x), Eduart Rroca xx, Valon Ethemi x (Koray Kılınç dk. 77 xx), İbrahim Yılmaz xx
Yedekler: Marin Ljubic, Mehmet Uslu, Kağan Miray, Egehan Gök, Kerem Baykuş
Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı
Ümraniyespor: Burak xxx, Vrsajevic xxx, Glumac xxx, Gökhan Süzen xx, Ercan Coşkun xx, Serkan Göksu xx (Camara dk. 68 x), Kartal Kayra xx (Yusuf Emre dk. 89 ?), Ahmet Canbaz xxx (Atakan Üner dk. 45 xx), Akabueze xx, Muammer Denizhan xx (Okan Derici dk. 67 x), Mayi xxx (Moussa Sow dk. 84 ?)
Yedekler: Ahmet, Mustafa Eser, Mustafa Murat, Yunus Emre, Batuhan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 50), Koray Kılınç (dk. 88) (İstanbulspor), Ahmet Canbaz (dk. 13 pen), Mayi (dk. 57), Etoga (dk. 86 kk.) (Ümraniyespor)Sarı Kartlar: Etoga, Rroca (İstanbulspor), Vrsajevic, Serkan Göksu (Ümraniyespor)