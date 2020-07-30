banner3088

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’u 6-5 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’u 6-5 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’u 6-5 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor’u 6-5 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Fatih Karagümrük taraftarından Süper Lig coşkusu
Fatih Karagümrük taraftarından Süper Lig coşkusu
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3197