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TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Fatih Karagümrük: 3 - Akhisarspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. LİG’İN PLAY OFF MÜSABAKASININ 1. MAÇINDA FATİH KARAGÜMRÜK EVİNDE AKHİSARSPOR’U AĞIRLADI. MÜSABAKA 3-3'LÜK EŞİTLİKLE SONA ERDİ.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Fatih Karagümrük: 3 - Akhisarspor: 3 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig’in Play Off müsabakasının 1. maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor’u ağırladı. Müsabaka 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada ceza sahası içine topla giren Sobiech’in şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Sobiech meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

66. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zeki’nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao’nun şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.

81. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koray’ın ortası kaleye doğru yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

84. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan Çelenk’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

87. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koray sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

90+3. dakikada sol taraftan Erhan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde vuruşu yapan Uğur’un şutunda top filelere gitti. 3-3

Stat: Vefa

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xx (Koray dk. 73 xxx), Fatih xx, Yalçın xx, Alpaslan xx, Attamah xx, Ndao xx (Çağrı dk. 90+1 ?), Zeki xx (Erdal dk. 82 ?), Sabo xxx, Darri xx (Emeghara dk. 73 xx), Sobiech xx

Yedekler: Murat, Barış, Efe, Muhammed, Murat, Bülent

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx (Burhan dk. 78 xx), Uğur xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Bjarnason xx (Ali Kaan dk. 69 xx), Eray xx (Ergin dk. 69 xx), Vrsajevic ? (Erhan dk. 18 xxx), Onur xx (Aykut dk. 78 xx), Bertuğ xxx

Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, İrfan, Doğukan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Sabo (dk. 18 pen.), Sobiech (dk. 59), Koray (dk. 87) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35), Erhan Çelenk (dk. 84), Uğur (dk. 90+3) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük), Uğur (Akhisarspor)

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