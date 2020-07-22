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TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

TFF 1. LİG’İN PLAY OFF YARI FİNAL MÜSABAKASININ İLK MAÇINDA FATİH KARAGÜMRÜK EVİNDE AKHİSARSPOR’U AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI 1-1 EŞİTLİKLE SONA ERDİ.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final: Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 1 (İlk yarı)

TFF 1. Lig’in Play Off yarı final müsabakasının ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Onur’un vuruşunu kaleci Aykut kurtardı.

17. dakikada ceza sahasına topla giren Ndao, Akhisarsporlu oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Sabo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

35. dakikada sol taraftan Onur’un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Bertuğ’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Stat: Vefa

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xx, Fatih xx, Yalçın xx, Alpaslan xx, Attamah xx, Ndao xxx, Zeki xx, Sabo xxx, Darri xx, Sobiech xx

Yedekler: Murat, Barış, Efe, Emeghara, Koray, Çağrı, Muhammed, Murat, Bülent, Erdal

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx, Uğur xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Bjarnason xx, Eray xx, Vrsajevic ? (Erhan dk. 18 xx), Onur xxx, Bertuğ xxx

Yedekler: Gökhan, Halil, Aykut, Musa, Ergin, İrfan, Burhan, Doğukan, Ali Kaan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Sabo (dk. 18 pen.) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük)

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