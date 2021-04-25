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TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Adana Demirspor: 3

TFF 1. Lig’in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Adana Demirspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 0 - Adana Demirspor: 3
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TFF 1. Lig’in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Adana Demirspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler xx, Uygar Bebek xx, Deniz Turgut xx

Tuzlaspor: Philip Angeler xx, İbrahim Halil Aksu xx, Arif Morkaya x, Ferhat Öztorun xx (Mahmut Bulut dk. 57 x), Yasin Güreler xx, Muhammed Gönülaçar xx (Muhammed Sarıkaya dk. 57 x), Aldin Cajic xx, Matej Pucko xx, Alan x (Berk Can Sevgi dk. 82), Prince Segbefia xx, Özgürcan Özcan xx

Yedekler: Metin Erol, Rajko Rotman, Samet Asatekin

Teknik Direktör: Alpaslan Uysal

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer xx, Kaan Kanak xx, Okan Alkan xx (Semih Güler dk. 88 ?), Joher Rassoul xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Sedat Şahintürk x (Yunus Akgün dk. 61 x), Sinan Kurt xx (Emircan Altıntaş dk. 86 ?), Gökhan İnler xx, Hasan Kılıç xx, Francis Ezeh xx, Pa Dibba xx (Volkan Şen dk. 66 xx)

Yedekler: Emilijus Zubas, Samet Akaydın, Süleyman Koç, Hamidou Traore

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Pa Dibba (dk. 19 ve 48), Yunus Akgün (dk. 87) (Adana Demirspor)

Sarı Kart: Yasin (Tuzlaspor)
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