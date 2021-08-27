TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 3 - Boluspor: 1

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Tuzlaspor Vefa Stadı’nda karşılaştığı Boluspor’u 3-1 mağlup etti ve puanını 7’ye yükseltti.
Maçtan dakikalar
19. dakikada Bregu’nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
19. dakikada Tayfun’un soldan orta arka direkte Pedersen’in indirdiği topta kale önünde Bardi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
21. dakikada Bardhi’nin pasında defansın arkasına sarkan Ahmet Yazar’ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Selmani’nin üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
44. dakikada Tayfun’un sol taraftan ortasında arka direkte Rotman’ın indirdiği topu İsmail Konuk tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
45+3. dakikada sol taraftan Talha’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambolde ayağını sokan Tugay’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
61. dakikada Tayfun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani’de kaldı.
71. dakikada rakibini şık bir çalımla geçerek ceza sahası içine giren Pedersen’in sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Selmani meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Vefa
Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Gökmen Baltacı xx, Kadir Akıllı xx
Tuzlaspor: Angeler xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Tayfun Aydoğan xxx (Aykut Çeviker dk. 89 ?), Bardhi xx (Lamine Diack dk. 68 x), Safa Kınalı xx (Samet Asatekin dk. 67 xx), Ahmet Yazar xxx (Metincan Cici dk. 82 ?), Pedersen xxx
Yedekler: Mikulic, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
Boluspor: Selmani x, Fethi Özer x (Mehmet Zahit Çınar dk. 46 x), Emin Bayram x, Erkam Reşmen x, Abdurrahim Dursun x, Tugay Kaçar x (Arda Köksal dk. 84 ?), Abdurrahman Canlı x (Eray Ataseven dk. 90 ?), Odise Roshi x (Burak Asan dk. 84 ?), Talha Erdoğan x (Odah Marshal dk. 46 x), Bregu x, Kasongo x
Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Atamer Bilgin, Ensar Bilir, Bertu Alican Özyürek
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Ahmet Yazar (dk. 21), İsmail Konuk (dk. 44), Samet Asatekin (dk. 75) (Tuzlaspor), Tugay Kaçar (dk. 45+3) (Boluspor)
Sarı kartlar: Tugay Kaçar, Reha Erginer, Odah Marshal (Boluspor), Rotman (Tuzlaspor)