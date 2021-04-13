TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 5 - Eskişehirspor: 2

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Tuzlaspor, Eskişehirspor’u konuk etti. Mücadele Tuzlaspor’un 5-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Tuzlaspor savunmasına önde baskı yapan Eskişehirspor’da, Furgan’ın şutu savunmadan dönüp Onur Arı’nın önünde kaldı. Onur Arı, ceza yayı içinden çektiği sert şutta topu filelerle buluşturdu. 0-1

23. dakikada Tuzlaspor’un kazandığı serbest vuruşta Alan Carius’un sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

30. dakikada sağ kanattan gelişen Eskişehirspor atağında Uğur Can’ın son çizgiye inerek yerden çevirdiği topa Onur gelişine vurdu. Ancak top az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Ahmet Yazar’ın içeriği çevirdiği topa Eskişehir savunmasında Emir dokunamadı. Arka direkte Pucko’nun tamamlamak istediği top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Ahmet Yazar’ın rakibinden sıyrılarak ceza alanı içine girip sağ taraftan çektiği şut, uzak direğin dibinden auta çıktı.

42. dakikada sol kanattan gelişen Tuzla atağında Pucko’nun ara pasında ceza alanı içine giren Gökcan, çektiği şutta topu uzak direkten filelerle buluşturdu. 1-1

45+1. dakikada Halil, Tuzlaspor kalecisi Angeler’e baskı yaparak topa dokundu ve kaleye doğru vurdu. Meşin yuvarlağı takip eden Onur Arı, yaptığı son vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 1-2

46. dakikada Gökcan’ın sağ kanattan çevirdiği topu Pucko kafa ile altıpas içindeki Thuram’a gönderdi. Thuram da düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

48. dakikada hava topu mücadelesinde Eskişehirspor kalecisi Cengiz topu elinden kaçırınca Pucko tamamlamak istedi. Ancak Pucko’nun şutu Emir’in eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi.

49. dakikada beyaz noktaya gelen Thuram topu filelere buluşturdu. 3-2

53. dakikada Alan’ın sağ kanattan çevirdiği topa penaltı noktasına yakın bir yeden Thuram vurdu. Kaleci Cengiz gole izin vermedi.

55. dakikada Alan Carius’un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşa Arif, kale çizgisinin üzerinden dokundu ve topu ağlara gönderdi. 4-2

70. dakikada Alan’ın sol taraftan kullandığı korner atışında Thuram, kale çizgisi üzerinden düzün bir dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 5-2

89. dakikada Ferhat’ın ters kanata açtığı ortayı Ahmet içeri çevirdi. Thuram’ın kafa vuruşunda kaleci Cengiz topu kontrol etti.

90+1. dakikada sol kanttan gelişen Tuzla atağında Mahmut’un yerden ortasına Pucko vurdu. Top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Nurettin Dinçer Demir xx, Suat Güz xx

Tuzlaspor: Philip Angeler x (Metin dk. 46 x), Yasin Güreler xx, Yohou xxx, Muhammed Gönülaçar xx (Arif Morkaya dk. 46 x), Ferhat Öztorun xxx (Mahmut Bulut dk. 90 ?), Rotman xxx, Gökcan xxx (Muhammed Sarıkaya dk. 87 ?), Ahmet Yazar xxx, Alan Carius xxx (Cajic dk. 80 ?), Pucko xx, Thuram xxx,

Yedekler: İbrahim Halil, Berk Can, Özgürcan

Teknik direktör: Suat Kaya

Eskişehirspor: Cengiz x, Emir Yıldız xx (Arda Okumuş dk. 74 x), Mevlüt x, Bartu xx (Necati Atilla dk. 67 x) , Berkay Tanır x, Furgan Polat x, Utku x (Bedirhan dk. 53 x), Doğukan x, Uğur Can x (Selman dk. 53 x), İbrahim Halil x, Onur Arı xx,

Yedekler: Mehmet Uğur, Cemal Eren, Göktuğ, Bedirhan Akçay, Talha Erdoğan, Onurhan

Teknik direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Gökcan (dk. 42), Thuram (dk. 46, 49 pen. ve 70) Arif Morkaya (dk. 55) (Tuzlaspor), Onur Arı (dk. 15 ve 45+1) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Utku, Emir (Eskişehirspor)