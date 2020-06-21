banner3088

TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

banner3587
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig’in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

22. dakikada Jorquera’nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşunda kaleci Burak, meşin yuvarlağı çeldi.

39. dakikada Ramazan’ın sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Fatih Kuruçuk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada sol kanattan Serkan pasında orta sahada topu alan Hasic’in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

68. dakikada ceza sahası içinde Sobiech’in aşırtma vuruşunda kaleci Burak’ı üzerinden giden topu Tarık son anda çizgiden çıkardı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Emre Malok xx, Cemal Bingül xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Tarık Tekdal xx, Glumac xx, Yunus Emre Gedik xx, Muhammed Gönülaçar xx, Serkan Göksu x (Bahadır Taşdelen dk. 72 x), Hasic xxx (Yunus Emre Mertoğlu dk. 84 ?), Bentley xx, Nouri xx, Gimbert x (Mücahit Can dk 72. x)

Yedekler: Enes, Emre, Muharrem, Erdem, Tonci Mujan, Mustafa

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xx (Erdal dk. 89 ?), Fatih Kuruçuk xxx, Barış Başdaş x, Bülent Cevahir xx (Alparslan dk. 59 x), Attamah xx, Zeki Yıldırım xxx, Erik Sabo xx, Alassane xx (Emeghara dk. 82 ?), Jorquera xx, Sobiech xx

Yedekler: Murat, Koray, Çağrı, Engin, Muhammed, Efe

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Hasic (dk. 40) (Ümraniyespor), Fatih Kuruçuk (dk. 39) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Barış Başdaş (dk. 90+2) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Serkan Göksu, Glumac, Yunus Emre Gedik, Tarışk Tekdal (Ümraniyespor), Attamah, Sobiech (Fatih Karagümrük)

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler -1-
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçından kareler -1-
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3549

banner3211