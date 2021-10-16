TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 2 - Eyüpspor: 2

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Ümraniyespor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Müsabaka 2-2’lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada ceza sahası içine atılan topla buluşan Onur’un vuruşunda kaleci Çağlar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası dışında topu alan Camara’nın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
19. dakikada Uğur’un sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bulut’un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
42. dakikada sağ taraftan Kozulj’ın ceza sahası içine açtığı ortada Yiğithan’ın elle müdahalesi sonrası hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi.
43. dakikada beyaz noktanın başına geçen Umut Bulut topu filelere yolladı. 1-2
75. dakikada sağ taraftan Oğuz’un ortasında ceza sahası içinde Napoleoni’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Kapluhan xx, Ogün Kamacı xx
Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Alim xx, Yiğithan xx, Ercan xx, Emre xx (Serkan dk. 76 x), Kartal xx (Mrsic dk. 76 x), Oğuz xx (Emre dk. 82 ?), Onur xx (Napoleoni dk. 65 xxx), Del Valle xx (Kehinde dk. 65 xx), Camara xxx
Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Denizhan, Mustafa
Teknik Direktör: Recep Uçar
Eyüpspor: Çağlar xx, Uğur xx, Mezague xx, Yalçın xx, Bülent xx, Timur xx (Enes Keskin dk. 79 x), Bekir xx, Caner xx (Cenk Ahmet dk. 80 ?), Dibba xx (Stancu dk. 90+3 ?), Kozulj xx (Mikail dk. 66 xx), Umut Bulut xxx (Mete dk. 90+3 ?)
Yedekler: Emrullah, Kemal, Gökcan, Enes Öztürk, Erencan
Teknik Direktör: Zafer Turan
Goller: Camara (dk. 18), Napoleoni (dk. 75) (Ümraniyespor), Umut Bulut (dk. 19 ve 43 pen.) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Bülent, Umut Bulut, Bekir (Eyüpspor), Kartal (Ümraniyespor)