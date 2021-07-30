TFF 1. Ligde 3 haftalık program belli oldu

2021-2022 sezonu TFF 1. Lig 1, 2 ve 3. hafta müsabakalarının programı açıklandı.
TFF 1. Lig’de yeni sezon 13 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da oynanacak Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı ile başlayacak. Program şöyle:
1. HAFTA
13 Ağustos Cuma
20.30 Gençlerbirliği - Eyüpspor
14 Ağustos Cumartesi
19.15 İstanbulspor - Manisa FK
21.45 Denizlispor - Bandırmaspor
21.45 Balıkesirspor - Boluspor
15 Ağustos Pazar
19.15 Tuzlaspor - MKE Ankaragücü
19.15 Ankara Keçiörengücü - Altınordu
21.45 Memenenspor - BB Erzurumspor
21.45 Bursaspor - Adanaspor
16 Ağustos Pazartesi
20.30 Kocaelispor - Ümraniyespor
2. HAFTA
20 Ağustos Cuma
20.30 Samsunspor - Balıkesirspor
21 Ağustos Cumartesi
21.45 Altınordu - Tuzlaspor
21.45 Adanaspor - Gençlerbirliği
22 Ağustos Pazar
17.00 Bandırmaspor - Menemenspor
17.00 Ümraniyespor - İstanbulspor
19.15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor
21.45 Manisa FK - Denizlispor
23 Ağustos Pazartesi
20.30 BB Erzurumspor - Bursaspor
3. HAFTA
27 Ağustos Cuma
20.30 Tuzlaspor - Boluspor
28 Ağustos Cumartesi
19.15 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
19.15 Kocaelispor - Samsunspor
21.45 Memenespor - Ümraniyespor
21.45 Bursaspor - Eyüpspor
29 Ağustos Pazar
19.15 BB Erzurumspor - Bandırmaspor
19.15 Gençlerbirliği - Manisa FK
21.45 Denizlispor - MKE Ankaragücü21.45 İstanbulspor - Altınordu