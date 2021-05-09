banner4227
banner4308

TFF 1. Lig’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Süper Lig’e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off’da mücadele edecek.

TFF 1. Lig’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu
banner3909

Süper Lig’e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off’da mücadele edecek.

TFF 1. Lig’de son hafta müsabakaları bugün tamamlandı. Ligde Adana Demirspor ve Giresunspor, 70 puanla ilk iki sırada yer alarak Süper Lig’e yükselen ekipler oldu. 70 puanla ligi üçüncü tamamlayan Samsunpor ile 64 puanla İstanbulspor, 63 puanlı Altay ve 60 puanlı Altınordu, Play-Off’da mücadele etme hakkı kazandı.

34. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:

Samsunspor-Altınordu

İstanbulspor-Altay
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Anneler Günü’ için...
Beyoğlu Belediyesi’nden ‘Anneler Günü’ için...
  1. GENEL

banner4056

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841