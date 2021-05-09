TFF 1. Lig’de Play-Off eşleşmeleri belli oldu

Süper Lig’e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off’da mücadele edecek.
34. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:
Samsunspor-Altınorduİstanbulspor-Altay
Süper Lig’e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off’da mücadele edecek.
Süper Lig’e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off’da mücadele edecek.
34. ve son hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde oldu:
Samsunspor-Altınorduİstanbulspor-Altay