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TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig’de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı.

TFF, 1. Lig’de yabancı oyuncu sayısında değişikliğe gitti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig’de önümüzdeki sezon için yabancı oyuncusu sayısında değişiklik yaptı.

TFF’den yapılan açıklamada, takımların 2022-2023 sezonu için 5 yabancı yerine 7 oyuncuyu tescil ettirebilecekleri ifade edildi. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerektiği de açıklamada yer aldı.

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Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi.

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