TFF 1.Lig: Ümraniyespor: 0 - Boluspor: 2

TFF 1.Lig’in 13. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Boluspor’u konuk etti. Mücadele Boluspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
23. dakikada kaleci Eyüp’ün uzaklaştırdığı topla ceza alanı dışında buluşan Melih’in bekletmeden çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
28. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Gomis’in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte Sow kafa ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.
30. dakikada Ümraniyespor’da Kevin Mayi’nin sert şutunu kaleci Mosquera, güçlükle kornere çeldi.
39. dakikada gelişen Boluspor atağında Araz’ın şutunu kaleci Ahmet çeldi. Dönen topu Poepon tamamlamak istedi ancak Ümraniyespor’da Ercan çizgi üzerinde gole izin vermedi.
45+2. dakikada ’da Gomis, Kerem’in sert müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kutluhan Bilgiç penaltı kararı verdi.
45+3.dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Batuhan, meşin yuvarlağı auta attı. 85. dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Melih’in son çizgiye inerek yaptığı ortayı arka direkte Tugay tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1
Stat: Ümraniye Şehir Stadı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Serdar Diyadin xx
Ümraniyespor: Ahmet Eyüp xx, Alaaddin Okumuş xx, Alim Öztürk x, Glumac xx, Ercan x, Batuhan x (Hüseyin Çolak dk. 88 ?), Serkan Göksu x, Kevin Mayi x(Turgut Doğan 76 x), Bentley x(Gökhan Süzen dk. 64 x), Honore Gomis x (Okan dk. 64 xx), Moussa Sow x (Zivkovic dk. 76 x)
Yedekler: Göktuğ, Hamza, Mustafa Mura, Mustafa Can, Emirhan
Teknik direktör: Recep Uçar
Boluspor: Mosquera xxx, Kerem Alıcı xx, Aykut Demir xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Tugay Kaçar xxx, Bekir Yılmaz xx, Alican Özfesli xx (Burak Asan dk. 70 x), Araz Abdullyev x (Nemanja Mihajlovic dk. 70 x), Melih xxx (Mertan Caner dk. 86 ?), Poepon x (Hamza Gür dk. 79 ?)
Yedekler: Ömer, Muhammed Bayır, Fatih Özkan, Burak Bekaroğlu, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Reha Erginer
Goller: Tugay Kaçar (dk. 85), Mihajlovic (dk. 90+5) (Boluspor)Sarı kartlar: Serkan, Gomis, Ercan, Turgut Doğan, (Ümraniyespor), Poepon, Ali Keten, Fethi Özer, Burak, Bekir (Boluspor)