TFF, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Gelecek sezon en fazla harcama yapabilecek olan takım yüzde 15’lik sapma payı ile birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL ile Galatasaray oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Süper Lig ekiplerinin gelecek sezon yapabileceği harcama limitlerini duyurdu. TFF’nin yaptığı açıklamada 2020-2021 sezonunda yüzde 15’lik sapma miktarı ile birlikte Galatasaray 493 milyon 398 bin 642 TL ile en yüksek harcama limitine sahip kulüp olurken, en az harcama limitine sahip takım ise yüzde 15’lik sapma ile birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL ile Hes Kablo Kayserispor oldu.
Kulüp Lisans Talimatnamesi kapsamında hesaplanan Süper Lig takım harcama limitleri Türk Lirası olarak şu şekilde:
Medipol Başakşehir: 170.654.928 TL
Trabzonspor: 152.395.425 TL
Beşiktaş: 298.099.722 TL
Sivasspor: 101.956.317 TL
Aytemiz Alanyaspor: 111.329.805 TL
Galatasaray: 493.398.642 TL
Fenerbahçe: 177.573.089 TL
Gaziantep FK: 156.558.322 TL
Antalyaspor: 78.643.810 TL
Kasımpaşa: 79.635.362 TL
Göztepe: 91.805.965 TL
Konyaspor: 91.662.139 TL
Denizlispor: 108.380.583 TL
Çaykur Rizespor: 135.111.890 TL
Yeni Malatyaspor: 101.450.328 TL
Kayserispor: 68.086.401 TL
MKE Ankaragücü: 82.473.301 TL
Hatayspor: 105.971.153 TL
B.B.Erzurumspor: 105.971.153 TL
Fatih Karagümrük: 105.971.153 TL
Not: Yukarıda yer alan fiyatlara yüzde 15 sapma miktarı dahil edilmiştir.
İtirazlar 15 Aralık’a kadar
Öte yandan TFF, kulüplerin itiraz hakkı için de "Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00’e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" açıklamasını yaptı.
Geçen sene Galatasaray’ın 368 milyon TL, Başakşehir’in 149 milyon TL, Beşiktaş’ın 256 milyon TL, Trabzonspor 88 milyon 586 TL ve Fenerbahçe’nin ise 206 milyon 439 bin TL’lik harcama limitine sahipti.