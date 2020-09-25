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TFF, 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2 klasman hakemi ve 1 bölgesel hakemin korona virüse yakalandığını duyurdu.

TFF, 3 hakemin korona virüse yakalandığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, 2 klasman hakemi ve 1 bölgesel hakemin korona virüse yakalandığını duyurdu.

TFF Sağlık Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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