TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümünün de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka’yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümünün de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka’yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümünün de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka’yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi.
YORUM EKLE