banner4556

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçları ertelendi

banner4336

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçları ertelendi
banner4584

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 3. Lig 2. Grup’ta 22. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

banner4575

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizde devam eden olumsuz hava koşulları, elverişsiz saha şartları ve ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalarla birlikte hafta içi 2 Şubat’ta oynanacak 23. hafta maçları da dikkate alınarak, TFF 3. Lig 2. Grup’ta 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak 22. hafta müsabakalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta maçlarının oynanacağı tarih ayrıca ilan edilecek" denildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
D-100’de polis otosu ile otomobil çarpıştı:...
D-100’de polis otosu ile otomobil çarpıştı:...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4616