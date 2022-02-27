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TFF 3. Lig: Sancaktepe FK: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2

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TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta mücadelesinde Sancaktepe Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’a 2-1 yenildi.

TFF 3. Lig: Sancaktepe FK: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2
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TFF 3. Lig 1. Grup 24. hafta mücadelesinde Sancaktepe Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’a 2-1 yenildi.

Stat: 15 Temmuz

Hakemler: Özer Özden, Vural Gül, Şükrü Mert

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Sancaktepe: Ahmet Furkan Özdemir x, Berkay Sizer x, Gökhan Çalışır x, Murat Akçay x, Hüseyin Süre x (Eyüp Ensar Aparı dk. 8 x), Ahmet Yıldırım x (Barış Turan dk. 34 x, Mert Yılmaz dk. 68 x), Hakan Sayar x (Edip Ahmet Çapoğlu dk. 46 x), Ulaş Şimşek x, Uğur Işıkal xx (Cemilcan Eryılmaz dk. 34 x), Kazım Birkan x, Ahmet Özkaya x

Nevşehir: Furkan Keleş xx, Kadir Bilimlier xx, Emre Kars xx, Arif Cılak xx, Emre Işık xx (Emre Eser dk. 75 x), Hüseyin Civelek xx, Ömer Gür xx, Yıldıray Koçal xx, Murat Sevimler xx (Mustafa Çalışkan dk. 57 x), Malik Karaahmet xx (Ahmet Çelik dk. 90 ?), Batuhan Kara xx (Aykut Sarıdoğan dk. 57 x)

Goller: Ulaş Şimşek (dk. 88) (Sancaktepe), Yıldıray Koçal (dk. 18, 82 pen.) (Nevşehir)

Sarı kartlar: Gökhan Çalışır, Berkay Sizer, Kazım Birkan, Murat Akçay, Ahmet Özkaya ( Sancaktepe), Mustafa Çalışkan, Emre Işık, Emre Kars (Nevşehir)

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