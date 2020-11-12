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TFF: "A Milli Takım’da bulunan tüm kafileye korona virüs testi yapılmıştır. Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkes için gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır."

TFF: "A Milli Takım’da bulunan tüm kafileye korona virüs testi yapılmıştır. Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkes için gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır."

TFF: "A Milli Takım’da bulunan tüm kafileye korona virüs testi yapılmıştır. Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkes için gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır."
TFF: "A Milli Takım’da bulunan tüm kafileye korona virüs testi yapılmıştır. Domagoj Vida ile temaslı olabileceği şüphesi bulunan herkes için gerekli karantina kurallarına uyularak ön tedbirlerin alınmasını sağlamıştır."
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