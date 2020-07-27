TFF: "Acımız büyük!"

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin’in Mut ilçesinde askeri personel taşıyan sivil otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler ve otobüs şoförü için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Mersin’in Mut ilçesinde askeri personel taşıyan sivil otobüsün devrilmesi sonucu askerlerimizin şehit olduğunu ve otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."