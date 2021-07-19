TFF Başkanı Nihat Özdemir’den Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Özdemir, bayram mesajında şu ifadeler yer verdi:

“Toplumumuzu kaynaştıran, dayanışma ruhumuzun en güzel örneklerini gösterdiğimiz, sevgi, saygı ve dostluk bağlarımızı güçlendiren Kurban Bayramı’na kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz.

Son üç bayramda, Covid-19 salgını nedeniyle birbirimizden uzak kaldık. Bu kez sevdiklerimizle ve dostlarımızla bayramı birlikte idrak edebileceğiz. Ancak pandeminin tam anlamıyla bitmediğini unutmadan, kendimizin ve başkalarının sağlığı için, pandemi kurallarına dikkat ederek bayramı geçireceğinizi ümit ediyorum.

Salgından tümüyle kurtulmak ve önümüzdeki sezon futbol coşkusunu tribünlerde yaşamak için başta takımlarına destek olmak isteyen taraftarlarımız olmak üzere herkesi aşı olmaya davet ediyorum.

Bayramın, hoşgörü ortamının hâkim kılınmasına, halkımızın ve futbol ailemizin birlik ve beraberliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygularla, Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, spor ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum.”