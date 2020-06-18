Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maça yedek olarak başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır’a yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF’nin resmi sitesine girilen müsabaka bilgilerinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyordu. İhlas Haber Ajansı’nın dün gündeme getirdiği haberin ardından TFF bu yanlışlığı düzeltti ve Belözoğlu’nun kart kaydını sarı-kırmızı olarak değiştirdi.
TFF, Emre Belözoğlu yanlışını düzeltti
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF), EMRE BELÖZOĞLU'NUN TRABZONSPOR MAÇINDA ÇİFT SARI KARTTAN KIRMIZI KART GÖRMESİNE RAĞMEN RESMİ SİTEDE DİREKT KIRMIZI KART İLE CEZALANDIRILDIĞI ŞEKLİNDE GİRİLEN BİLGİYİ DEĞİŞTİRDİ VE SARI-KIRMIZI KARTA ÇEVİRDİ.
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