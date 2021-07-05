TFF: "Hasan Doğan’ı saygıyla anıyoruz"

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlarından Hasan Doğan’ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF: "Hasan Doğan’ı saygıyla anıyoruz"
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlarından Hasan Doğan’ın vefatının 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden Hasan Doğan için paylaşılan mesajda, "Federasyonumuzun merhum Başkanı Hasan Doğan’ı vefatının 13. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunda kalıcı projelere imza atan ve kısa sürede büyük işler başaran Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bilgisi, güler yüzü, saygınlığı ve örnek kişiliği ile daima hatırladığımız Hasan Doğan’ın ismi, 2014’te açılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaşatılıyor. Süper Lig’in 2015-2016 sezonu da merhum Başkanımız adına oynanmıştı" denildi.
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