TFF ile Digiturk arasında anlaşma imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
"Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO’su Yousef Al-Obaidly, Ankara’da bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasındaki toplantı sonunda, TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma imzalandı.
TFF olarak Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly’ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz."Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 17:09