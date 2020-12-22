TFF: "Özkan Sümer için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden Özkan Sümer’in vefatı nedeniyle 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:"A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Federasyonumuz eski Başkan Vekili Özkan Sümer için 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır."