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TFF: "Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle müsabakada Oğuz Terzi’nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi."

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TFF: "Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle müsabakada Oğuz Terzi’nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi."

TFF: "Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle müsabakada Oğuz Terzi’nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi."
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TFF: "Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Adanaspor maçında yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yaşanan bir trafik kazası nedeniyle müsabakada Oğuz Terzi’nin yerine Abdullah Uğur Sarı görevlendirildi."

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