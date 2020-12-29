TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır."
TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır."
TFF: "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır."
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