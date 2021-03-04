TFF, UEFA ve Kulüpler Birliği ile Avrupa Kulüp müsabakaları değerlendirme toplantısı yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve UEFA ile UEFA’nın 2024 yılından itibaren uygulamayı planladığı yeni Avrupa Kulüp müsabakaları formatını değerlendirmek üzere Riva’da bir toplantı yaptı.
TFF’nin UEFA’yı daveti üzerine gerçekleşen toplantıda, UEFA adına toplantıda yer alan Zoran Lakovic ve Stephane Anselmo tarafından Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’na yeni format hakkında geniş bir sunum gerçekleştirildi.Avrupa Kulüp müsabakaları ile ilgili yeni düzenlemeler ve çalışmaların ele alındığı ve kulüplerin görüşlerini dile getirdiği toplantıda detaylarla ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.