TFF, VAR merkezi lige hazır

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’de yarın başlayacak müsabakalar öncesinde VAR merkezinin yapılan düzenlemelerle hazır hale getirildiğini açıkladı.

Korona virüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından Süper Lig’de başlama vuruşu yarın yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu, yarın başlayacak olan maçlar öncesinde VAR merkezinin de hazır hale getirildiğini açıkladı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12 Haziran 2020 tarihinde yeniden başlayacak olan Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakaları öncesinde, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde bulunan VAR Merkezi, yapılan düzenlemelerle müsabakalara hazır hale getirildi.

Buna göre, COVID-19 pandemisi önlemleri kapsamında, sosyal mesafeyi ve minimum teması sağlamak hedefiyle maç istasyonlarında VAR, AVAR ve operatörlerin (RO) görev alanları pleksiglas seperatörler aracılığıyla birbirinden ayrıldı.

Bu tedbirlere ek olarak, VAR, AVAR ve operatörler ligin geri kalanında oynanacak maçlarda siperlikle görev yapacak ve kişiye özel kulaklıklar kullanacak. Her müsabaka öncesi cihazlar dezenfekte edilecek. Riva VAR Merkezi’nin içinde sosyal mesafe, kişisel hijyen ve maske kuralları da titizlikle uygulanacak."