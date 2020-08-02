TFF: "Yönetim Kurulumuz, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."
TFF: "Yönetim Kurulumuz, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."
TFF: "Yönetim Kurulumuz, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."
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