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TFF: "Yönetim Kurulumuz, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."

TFF: "Yönetim Kurulumuz, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."

TFF: "Yönetim Kurulumuz, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."
TFF: "Yönetim Kurulumuz, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği’nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir."
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SIRADAKİ HABER
TFF’den beklenen açıklama geldi!
TFF’den beklenen açıklama geldi!
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