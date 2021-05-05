TFF’den 3 kulübe ihtar cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü’ne harcama limitlerini aştıkları için ihtar cezası verildiğini duyurdu.

TFF, Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6’dan daha az aştıklarının tespit edildiğini ve söz konusu kulüplere ihtar cezası verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Ayrıca Alanyaspor, Beşiktaş, Denizlispor, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Rizespor ve Sivasspor’un limitler içerisinde hareket ettiği belirtildi.

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"28 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan ’Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı 89. Maddesinde’ bulunan, ’Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin belirlenmesi’ kapsamında talimata eklenen Ek.XII’de belirtilen prensiplere uygun olarak; Kulüplerin 2019/2020 futbol sezonuna ait Takım Harcama Limitleri 02 Eylül 2019 tarihinde belirlenip kulüplere tebliğ edilmiş ve aynı zamanda TFF’nin resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

02 Eylül 2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limiti tutarı 15 Aralık 2019 tarihine kadar Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı Ek.XII/G maddesi kapsamında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda yeniden belirlenmiş ve 31 Aralık 2019 tarihinde kulüplere tebliğ edilmiş ve TFF internet sitesinde yayınlanmıştır.

2019/2020 futbol sezonunun tamamlanmasını takiben kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları 03.05.2021 tarihinde yapılan Kulüp Lisans Kurulu Toplantısında Kurulumuzca nihai olarak incelenmiştir.

Kulüplerin 2019/2020 2. tescil dönemi içerisinde gerçekleşen transfer işlemleri ve limit artırım başvurularının değerlendirilerek 2. Transfer ve Tescil dönemi sonunda (%30 sapma payı dikkate alınarak) ilgili sezona ait hesaplanmış olan Takım Harcama Limitleri, sezona ait gelir ve gider gerçekleşmeleri de dikkate alınarak, kulüpler tarafından hazırlanan ve Bağımsız Denetim Şirketi tarafından onaylanan Takım Harcama Limiti gerçekleşme raporları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda;

1- Alanya Spor Kulübü Derneği, Beşiktaş, Denizlispor Kulübü Derneği, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği, Göztepe Sportif Yatırımlar, Kasımpaşa, Kayserispor Kulübü Derneği, Konyaspor Kulübü Derneği, Yeni Malatyaspor Kulübü Derneği, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği, Çaykur Rizespor, Sivasspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor’un tahsis edilen Takım Harcama Limitleri dahilinde kaldıkları kanaatine varılmış olup ’Ek.XII/J maddesi uyarınca herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına,

2- Antalyaspor, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ve Gaziantep Futbol Kulübü’nün tahsis edilen Takım Harcama Limitlerini % 6’dan daha az aştıkları tespit edilmiş ve Ek.XII/J maddesi uyarınca ihtar cezası ihdas edilmesine karar verilmiştir"