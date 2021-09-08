TFF’den Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Futbol Takımı’nın İskoçya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Barış Alper Yılmaz’a ve takımı Galatasaray’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

TFF’den Barış Alper Yılmaz için geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Futbol Takımı’nın İskoçya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Barış Alper Yılmaz’a ve takımı Galatasaray’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın İskoçya ile oynadığı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Galatasaray ve Ümit Milli Takımımızın oyuncusu Barış Alper Yılmaz’a ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Barış Alper Yılmaz’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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