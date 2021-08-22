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TFF’den Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF’den Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Gaziantep FK maçında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Beşiktaşlı futbolcu Fabrice Nsakala ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Nsakala’nın en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

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