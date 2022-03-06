TFF’den Fenerbahçe - Trabzonspor maçına ilişkin açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakası ile ilgili bir açıklama yaparak, maç sırasında ve sonrasında sosyal medyadan TFF yöneticilerine yapılan suçlamalarla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor müsabakasının ardından karşılaşma ile ilgili bir açıklama yayımladı. TFF resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde ve ardından federasyon görevlilerine yapılan suçlamalarla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu. TFF’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “TFF olarak Spor Toto Süper Lig’de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde, sırasında ve sonrasında, resmi ve gayri resmi sosyal medya hesaplarında yer alan asılsız iddialarla ilgili, gerek kendi Hukuk Kurullarımız tarafından, gerekse 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında suç teşkil eden durumlara ilişkin, geniş kapsamlı inceleme başlatılmıştır.

Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Üyelerine ve atadığı görevlilerine karşı yapılan, kabul edilemez suçlamalar nedeniyle, 6222’ye aykırı inceleme ve işlemler için de Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.

Bu vesileyle, bir kez daha tüm futbol kamuoyunu sağduyulu olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.