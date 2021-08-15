TFF’den Gerd Müller için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Gerd Müller için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’den Müller için yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Alman ve dünya futbolunun unutulmaz golcüsü, Bayern Münih Kulübü’nün efsane isimlerinden Gerd Müller’in vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Bundesliga’da 7 kez gol kralı olan Müller, 1970’te Altın Top ödülünü kazanırken Almanya Milli Takımı ile 1972 Avrupa Şampiyonası ve 1974 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Müller ailesi, Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih Kulübü ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz.

Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler ’Bombacı’ Gerd Müller..."