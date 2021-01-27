TFF’den Jozef Venglos için başsağlığı mesajı

İstanbul(iha) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jozef Venglos’un vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin resmi sitesinden paylaşılan mesajda, "Fenerbahçe Spor Kulübü eski teknik direktörü, ülkesi Slovakya’nın yanı sıra bir çok ülkede milli takımlarda ve kulüplerde görev alan Slovak teknik direktör Jozef Venglos’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Venglos ailesi, yakınları, Fenerbahçe camiası, Slovakya Futbol Federasyonu ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.